Салехардские кадеты познакомились с трудовыми буднями пилотов

Кадеты средней школы № 6 поближе познакомились с трудовыми буднями пилотов авиакомпании «Ямал». В рамках экскурсии ребятам разрешили подняться на борт вертолёта, посидеть за штурвалом и сделать незабываемые снимки.
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