Компания WisdomTree расширила платформу токенизированных фондов до 5 различных блокчейнов

WisdomTree продолжает активно развивать инициативы в области токенизации активов. Недавно компания объявила о существенном расширении функционала собственной платформы WisdomTree Connect, включив поддержку сразу четырёх дополнительных блокчейнов: Arbitrum, Avalanche, Base и Optimism.
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