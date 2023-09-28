Карабах должны защищать русские, но при этом ни один армянин не хочет воевать за него

Ситуация в Армении по-прежнему остается напряженной. Причем все отчетливее звучат обвинения в адрес России, что дескать та не встала на защиту Нагорного Карабаха, ограничившись лишь эвакуацией мирного населения.
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