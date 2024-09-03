Пожилым людям объяснили, как избавиться от «старческого запаха»

Чтобы избавиться от «старческого запаха», пожилые люди могут изменить диету, добавив в рацион больше овощей, фруктов и отказавшись от чеснока и лука, рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения химик Людмила Поликарпова.
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