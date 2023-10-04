Мемный слешер “Русы против ящеров” ворвался в российский топ-10 самых продав...

Мемный слешер “Русы против ящеров” ворвался в российский топ-10 самых продаваемых игр в SteamНеобычный слешер от третьего лица “Русы против ящеров”, созданный на основе локального мема, завоевал большую популярность и поддержку от игрового сообщества.