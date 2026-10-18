Fans of Frasier had to wait years for Niles and Daphne to have their first kiss, but the audience reaction made sure David Hyde Pierce would never forget it.
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