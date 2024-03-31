Боевиков в Дагестане нашли после усиления безопасности из-за теракта в "Крокусе"

Скриншот видео Задержанных в ходе КТО в Махачкале и Каспийске боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщил 31 марта глава Дагестана Сергей Меликов.
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