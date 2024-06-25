Макрон неожиданно захотел поговорить с Путиным: Вновь поверил "в силу диалога"?

ИМ Ильдус Мамлеев Да кто вообще захочет говорить с этим "голубым" не рукопожатным некрофилом, в здравом уме и твёрдо памяти? Его слова ни чего за собой не несут, а вот его поступки, говорят о очень многом.

Владимир Лагно Неужели Путин снизойдёт до разговоров с этой крысой?