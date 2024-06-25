Французский президент заявил о готовности продолжить диалог с русским коллегой.Лидер Франции Эммануэль Макрон сделал интересное и весьма неожиданное заявление.
Макрон неожиданно захотел поговорить с Путиным: Вновь поверил "в силу диалога"?
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да кто вообще захочет говорить с этим "голубым" не рукопожатным некрофилом, в здравом уме и твёрдо памяти? Его слова ни чего за собой не несут, а вот его поступки, говорят о очень многом.
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14 час.
Владимир Лагно
Неужели Путин снизойдёт до разговоров с этой крысой?
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14 час.
Влад Владимиров
Этот Макрон, тут получается, не президент, а профурсетка... Наружу здесь поперла ветреность с продажностью его душенки. Не помнит он печальной тут истории о своих же предках... А стоило бы, ведь срок с того времени прошел не очень долгий...
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12 час.
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