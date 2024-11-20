Депутат Ильтяков объяснил кознями дьявола критику его слов о «рожалке»

Уральская общественница Герлах заявила на депутата Госдумы Ильтякова в прокуратуруАлександр ИльтяковВладимир Федоренко/РИА Новости На депутата Госдумы от Курганской области Ильтякова обратились с заявлением в прокуратуру после того, как он высказался по поводу законопроекта о запрете к склонению к абортам.