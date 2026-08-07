В результате атаки БПЛА в Петровском районе Донецка ранен мужчина 1960 года рождения. Также повреждено остекление дома и 2 транспортных средства.
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В результате атаки БПЛА в Петровском районе Донецка ранен мужчина 1960 года рождения. Также повреждено остекление дома и 2 транспортных средства.
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