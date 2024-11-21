Осужденный пиарщик Ширшиков попросил Жогу не включать его в обменный список США

Пиарщик из Свердловской области Ярослав Ширшиков, осужденный за оправдание терроризма, обратился к полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге с просьбой исключить его из списка заключенных, подлежащих обмену между Россией и США.