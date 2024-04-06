Прорыв Гамалеи: Минздрав РФ зарегистрировал препарат для борьбы с устойчивостью к антибиотикам Алиса БронскаяМинистерство здравоохранения Российской Федерации одобрило новый препарат для преодоления устойчивости к антибиотикам.
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