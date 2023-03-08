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Украинский журналист Шарий назвал протесты в Грузии «мазохизмом» с примесью лицемерия

Украинский журналист Шарий назвал протесты в Грузии «мазохизмом» с примесью лицемерия

Массовые протесты, охватившие в последние дни Тбилиси, выглядят как «особая форма мазохизма». Такое мнение высказал украинский журналист Анатолий Шарий в личном Telegram-канале.

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