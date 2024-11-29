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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков об отказе от госденег в футболе: «Удар будет нанесен не только по профессиональным клубам, но и по интересам широкого слоя граждан. Футбол – социальный феномен, который им нужен»

– Предлагается из профессионального футбола вывести госденьги, в частности из бюджетов регионов. Как в РФС относятся к таким заявлениям? – Для того, чтобы футбол был действительно массовым видом спорта для детишек, которые приходят в школу, должны быть примеры.

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