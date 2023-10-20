Байден разрушил американскую мечту, — депутат Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил «американскую мечту», лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне.
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