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ВК Пресс

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За спиной у Европы: Трамп готовит мирный договор по Украине в Саудовской Аравии

За спиной у Европы: Трамп готовит мирный договор по Украине в Саудовской Аравии

Советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни отправятся в Саудовскую Аравию для начала переговоров о прекращении конфликта.

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