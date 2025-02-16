За спиной у Европы: Трамп готовит мирный договор по Украине в Саудовской Аравии

Советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни отправятся в Саудовскую Аравию для начала переговоров о прекращении конфликта.