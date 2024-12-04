Алина Загитова объяснила выбор песни Киркорова для своего нового номера

Олимпийская чемпионка катается под песню «Снег». Олимпийская чемпионка Алина Загитова после мастер-класса в Лужниках поделилась впечатлениями от прошедшего мероприятия и рассказала о своем новом показательном номере.
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