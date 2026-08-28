Территорию возле деловых комплексов благоустроят на севере Москвы

Территория вокруг новых бизнес-центров на севере Москвы скоро заметно преобразится. Власти города анонсировали масштабное благоустройство участка площадью 1,7 гектара, который свяжет деловую застройку с популярным парком «Ходынское поле» и станцией метро «ЦСКА».
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