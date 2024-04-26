Советники Трампа обсуждают меры в отношении стран, отказывающихся от доллара

Советники экс-президента США Дональда Трампа, который вновь претендует на пост главы государства, рассматривают способы по противодействию отказу стран от использования американского доллара во внешней торговле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии