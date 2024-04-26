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Советники Трампа обсуждают меры в отношении стран, отказывающихся от доллара

Советники Трампа обсуждают меры в отношении стран, отказывающихся от доллара

Советники экс-президента США Дональда Трампа, который вновь претендует на пост главы государства, рассматривают способы по противодействию отказу стран от использования американского доллара во внешней торговле.

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