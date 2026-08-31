Биологи впервые поймали шмелей за сбором антибиотиков для зараженных личинок

Зоологи давно наблюдают, как животные используют природные вещества для борьбы с болезнями. Дикие шимпанзе едят листья с антибактериальными свойствами, а некоторые птицы приносят в гнезда окурки, чтобы отпугнуть клещей остатками никотина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии