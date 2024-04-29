Великий вторник 30 апреля 2024 года: обязательные дела и строгие запреты второго дня Страстной седмицы Елена Галицкая Великий вторник остается временем подготовки к Пасхе, что является основным приоритетом.
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