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Бессент: США могут ввести санкции против тех, кто ведет бизнес с КСИР

Бессент: США могут ввести санкции против тех, кто ведет бизнес с КСИР

Санкции США могут быть наложены на любого, кто ведет дела с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава Минфина США Скотт Бессант на полях встречи глав минфинов G20 в США.

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