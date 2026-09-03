Перестрелка в Киеве: Буданов* был целью, но всё пошло не так

Целью операции в Киеве, которая обернулась перестрелкой, был Буданов*. Но всё пошло не так, как планировали.
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