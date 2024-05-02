Сотрудники Госавтоинспекции посетили ребят из дошкольного отделения Лицея «Сириус»

Командир отделения ДПС ОГИБДД России по федеральной территории «Сириус» Денис Мельников провел с воспитанниками детского сада информационно-развлекательное профилактическое мероприятие по изучению Правил дорожного движения «Азбука безопасности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии