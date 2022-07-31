ВСУ за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.