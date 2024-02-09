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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Представители более 135 национальностей собрались на форуме единства в Кузбассе

Представители более 135 национальностей собрались на форуме единства в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 февраля, ФедералПресс. Форум национального единства стал площадкой, на которой обсудили вопросы консолидации гражданского общества, укрепления общероссийской идентичности, патриотического воспитания молодежи, предотвращения межнациональных конфликтов и значение единства народов России для вклада в Победу.

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