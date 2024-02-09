Представители более 135 национальностей собрались на форуме единства в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 февраля, ФедералПресс. Форум национального единства стал площадкой, на которой обсудили вопросы консолидации гражданского общества, укрепления общероссийской идентичности, патриотического воспитания молодежи, предотвращения межнациональных конфликтов и значение единства народов России для вклада в Победу.