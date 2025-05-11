Эрдоган: прекращение огня создаст необходимые условия для переговоров по Украине

Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил главе Российской Федерации Владимиру Путину в ходе состоявшейся телефонной беседы президент Турции Реджеп Эрдоган, информирует ТАСС.
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