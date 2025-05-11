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  • Геннадий Бережнов
    Клоун лично будет ждать Путина в четверг в Турции. А кто он такой то и почему Путин должен встречаться с проходимцами...Зеленский заявил,...
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    Нелегитимного нельзя вдруг признать легитимным! Это как раз и станет срывом переговоров со стороны мазепии!Зеленский заявил,...

Эрдоган: прекращение огня создаст необходимые условия для переговоров по Украине

Эрдоган: прекращение огня создаст необходимые условия для переговоров по Украине

Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил главе Российской Федерации Владимиру Путину в ходе состоявшейся телефонной беседы президент Турции Реджеп Эрдоган, информирует ТАСС.

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