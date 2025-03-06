DE: Вэнс говорил о расплате перед выступлением Трампа в Конгрессе

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа в Конгрессе говорил о некой «расплате», пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.
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