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DE: Вэнс говорил о расплате перед выступлением Трампа в Конгрессе

DE: Вэнс говорил о расплате перед выступлением Трампа в Конгрессе

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа в Конгрессе говорил о некой «расплате», пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.

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