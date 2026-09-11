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Происшествия

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Передвижной рекрутинговый пункт МВД по Республике Мордовия рассказал молодежи региона о службе в полиции

Передвижной рекрутинговый пункт МВД по Республике Мордовия рассказал молодежи региона о службе в полиции

В целях популяризации службы в органах внутренних дел и привлечения новых специалистов в Саранске организована работа передвижного рекрутингового пункта МВД по Республике Мордовия.

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