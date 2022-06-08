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«Аэрофлот» закажет у ОАК 300 самолетов отечественного производства

«Аэрофлот» закажет у ОАК 300 самолетов отечественного производства

Компании готовятся подписать соглашение «Аэрофлот» закажет у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов отечественного производства, сообщает издание «Ведомости».

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