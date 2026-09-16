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Русская весна

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Верховный суд США отклонил план Трампа по изменению организации голосования по почте

Верховный суд США отклонил план Трампа по изменению организации голосования по почте

Верховный суд не дал Трампу ограничить голосование по почте на промежуточных выборах, сообщает CNN.

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