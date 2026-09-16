Верховный суд США отклонил план Трампа по изменению организации голосования по почте

Верховный суд не дал Трампу ограничить голосование по почте на промежуточных выборах, сообщает CNN.
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С огромным удовольствием наблюдаю клоунаду Додика, когда он сидит в кресле, а сзади в полупоклоне стоит челядь. Чада и домочадцы!