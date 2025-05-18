«Хотели пожениться, когда приедет в отпуск» У гражданских жен бойцов СВО почти нет прав. С какими проблемами они сталкиваются?

Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО через суд признавать их отношения браком и получать право на наследство и льготы, уже полтора года находится на рассмотрении в Госдуме и еще не принят даже в первом чтении.
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