Почти 600 л.с., запас хода 615 км, длина более 5 метров и 39-дюймовый экран. Китайский электрический седан Zhiji L7 уже можно предзаказать

В Китае производят не только доступные электромобили. Год назад был представлен Zhiji L7, созданный Zhiji Auto, совместным предприятием SAIC, Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group.
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