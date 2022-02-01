Полицейскими Югры задержан житель Ростова-на-Дону, совершивший серию квартирных краж на территории Советского

Оперуполномоченными Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО–Югре и ОМВД России по Советскому району в ходе розыскных мероприятий установлен и задержан 49-летний житель Ростова-на-Дону, совершивший серию квартирных краж на территории Советского.