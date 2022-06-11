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Джейсон Тейтум: «Мы не пытаемся нарочно осложнить себе жизнь, поверьте»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал выступление команды и свое собственное в четвертом матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» (97:107, 2-2).

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