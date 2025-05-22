На Смоленщине планируют создать центр лёгкой атлетики с комплексом для реабилитации спортсменов

А в Реадовском парке планируют реконструировать беговую трассу. Губернатор Василий Анохин встретился с главой Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым Центр лёгкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов может появиться в Смоленской области, вопросы развития лёгкой атлетики в регионе губернатор Василий Анохин обсудил с главой Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым.
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