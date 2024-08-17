В Петербурге за пять лет построят десять станций метро

Еще 14 отремонтируют Десять новых станций метро планируется построить в Петербурге, сообщил кандидат в губернаторы Александр Беглов на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
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