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Нефть достигла 80 долларов: новые санкции США уничтожат индийские и китайские НПЗ

Нефть достигла 80 долларов: новые санкции США уничтожат индийские и китайские НПЗ

Руководство индийских и китайских НПЗ понимает, что новые санкции США ударят прежде всего по этим двум странам, так как будут направлены против более чем 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, и базирующихся в России поставщиков услуг морского страхования «Ингосстрах» и «Альфастрахование групп».

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