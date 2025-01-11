Нефть достигла 80 долларов: новые санкции США уничтожат индийские и китайские НПЗ

Руководство индийских и китайских НПЗ понимает, что новые санкции США ударят прежде всего по этим двум странам, так как будут направлены против более чем 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, и базирующихся в России поставщиков услуг морского страхования «Ингосстрах» и «Альфастрахование групп».