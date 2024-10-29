Обновленный Porsche 911 Carrera T: только «механика»![{"type":"text-block","attr":{},"content":"С 1968 по 1973 год компания Porsche использовала литеру T (от слова Touring) для обозначения самых простых версий «девятьсот одиннадцатых».
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