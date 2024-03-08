Как удобно и красиво обустроить постирочную комнату

Стиральная машина на кухне портит интерьер, да и пользоваться ей не совсем удобно. В этой статье расскажем, как правильно обустроить комнату для стирки, чтобы это выглядело красиво и не занимало много места.
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