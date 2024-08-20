⚡️ В Феодосии пройдут тренировочные стрельбы Как сообщили в администрации города, стрельбы будут проходить с 11:00 до 13:00.
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⚡️ В Феодосии пройдут тренировочные стрельбы Как сообщили в администрации города, стрельбы будут проходить с 11:00 до 13:00.