Корпус огромного самолета-ресторана и десятки глэмпингов: опубликованы фото со стройплощадки в Чернолучье, где возводится новая база отдыха для экстремального отдыха.
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Корпус огромного самолета-ресторана и десятки глэмпингов: опубликованы фото со стройплощадки в Чернолучье, где возводится новая база отдыха для экстремального отдыха.