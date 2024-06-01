МИД РФ и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта российского зерна

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции.
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