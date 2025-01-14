Власти ХМАО проиндексировали «Югорский семейный капитал» с января 2025 года лишь на 4%

При прогнозе Росстата по уровню инфляции за 2024 год более 10% власти Ханты-Мансийского автономного округа проиндексировали с 1 января 2025 года около десятка мер социальной поддержки и выплат лишь на 4%.
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