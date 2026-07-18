Сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского

Сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы Минобороны.
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