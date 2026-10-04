Песков: подготовка к новой "Прямой линии" Путина уже началась

Подготовка к новой «Прямой линии» президента России Владимира Путина уже началась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.