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Запад заставит Зеленского уйти? Депутат Рады завил об ультиматуме

Запад заставит Зеленского уйти? Депутат Рады завил об ультиматуме

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил об ультиматуме, который Запад может поставить нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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