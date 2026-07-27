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Случайная встреча в поезде и две совершенно разные дочери: как устроена семейная жизнь Ольги Дибцевой

Случайная встреча в поезде и две совершенно разные дочери: как устроена семейная жизнь Ольги Дибцевой

Их общая история началась с короткой фразы, брошенной в вагоне «Сапсана», и разрядившегося телефона. Сегодня актриса и режиссёр Ольга Дибцева воспитывает двух дочерей от разных браков, совмещает съёмки с материнством и говорит, что её жизнь — огромный лайнер, которым она управляет в постоянном дефиците времени.

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