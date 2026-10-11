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Туризм и География

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Тихая охота без прикрас: почему сбор грибов превращается в азартный спорт и семейную драму

Тихая охота без прикрас: почему сбор грибов превращается в азартный спорт и семейную драму

Осень — время, когда городские жители делятся на два непримиримых лагеря. Одни достают тёплые пледы, закупаются какао и объявляют квартиру зоной повышенного уюта.

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