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История с долгом «Газпрому» в Молдавии влияет на экономику в длительной перспективе

История с долгом «Газпрому» в Молдавии влияет на экономику в длительной перспективе

За то время, пока Россия инвестировала в молдавскую экономику, доходы республики росли, но политики почему-то вдруг решили идти «в Европу» и для этого посчитали нужным отдать ключевые отрасли под управление европейским финансовым институтам.

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