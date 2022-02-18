История с долгом «Газпрому» в Молдавии влияет на экономику в длительной перспективе

За то время, пока Россия инвестировала в молдавскую экономику, доходы республики росли, но политики почему-то вдруг решили идти «в Европу» и для этого посчитали нужным отдать ключевые отрасли под управление европейским финансовым институтам.
За то время, пока Россия инвестировала в молдавскую экономику, доходы республики росли, но политики почему-то вдруг решили идти «в Европу» и для этого посчитали нужным отдать ключевые отрасли под управление европейским финансовым институтам.
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